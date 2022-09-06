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    Посольство РК вырученные средства на Фестивале в Нидерландах направит в Костанай

    6 Сентября 2022, 13:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Казахстан был представлен на Фестивале посольств в городе Гааге (Нидерланды), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В городе Гааге на Фестивале посольств, который прошел в выходные дни были представлены культурные экспозиции 55 стран, в числе которых был и Казахстан.

    Дипмиссия Казахстана в Нидерландах на отведенной площади разместила национальную юрту, внутри которой были представлены соответствующие атрибуты. Гости Фестиваля смогли примерить на себя шапан, камзол, саукеле, тюбетейку, а также отведать горячих баурсаков, сладкого хвороста, курта, и чак-чака.

    Традиционно особым спросом пользовался уже успевший полюбиться всем шоколад «Казахстанский».

    Ознакомившись с казахской культурой, многие из гостей мероприятия заинтересовались страной и выразили желание посетить ее в ближайшее время.

    На втором стенде у всех желающих была возможность приобрести работы казахстанских художников, иллюстраторов, рукодельниц.

    Вырученные средства, а также свой однодневный заработок сотрудники Посольства направили в Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Костанайская область Благотворительность Культура Пожар Международная деятельность РК Нидерланды
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