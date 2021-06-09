Посольство РК в США провело круглый стол об Ашаршылык

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Вашингтоне состоялся онлайн круглый стол на тему Ашаршылык под названием «Память о Голоде 1930-х годов в Казахстане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Мероприятие организовало Посольство Казахстана в США совместно с Программой изучения Центральной Азии при Университете Джорджа Вашингтона (GWU).

В рамках круглого стола выступили профессор Мэрилендского университета, автор книги об Ашаршылык Сара Кэмерон, декан Факультета международных отношений GWU Питер Роллберг, казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, а также директор Института европейских, российских и евразийских исследований GWU Марлен Ларуэль.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана Ержан Ашикбаев осветил значение этого трагического явления в истории Казахстана и сделал особый акцент на том, что в изучении темы Ашаршылык в стране должен преобладать сугубо научный подход, без придания вопросу политической окраски.

С. Кэмерон, описывая причины и последствия Ашаршылыка, подчеркнула, что стремится подходить к исследованию указанных событий максимально беспристрастно, используя материалы как на русском, так и на казахском языке. Ей также был отмечен растущий интерес научного сообщества к заявленной теме, которая в подобном формате, по её мнению, обсуждается в США фактически впервые.

В свою очередь Д. Сатпаев подробно остановился на издании книги С. Кэмерон на казахском языке при участии его частного культурно-просветительского фонда, который преследует целью содействие просвещению молодого поколения о данном периоде истории Казахстана.



