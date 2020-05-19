Посольство РК в Иордании предоставило «ифтар-пакеты» студентам-соотечественникам

АММАН. КАЗИНФОРМ – Коллектив Посольства Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве (ИХК) сформировал и раздал «ифтарные пакеты» студентам-гражданам РК, обучающимся в высших учебных заведениях этой монархии. В свою очередь, студенты рассказали коррсепонденту МИА «Казинформ» о своем проживании в условиях всеобщего карантина и наступившего месяца Рамадан.

Идея, предложенная послом РК в ИХК Айдарбеком Туматовым в качестве благотворительной акции закупить на собственные средства и сформировать «ифтарные пакеты» для студентов-соотечественников нашла поддержку у коллектива посольства.

«Ифтар-пакеты» из восьми видов продуктов в каждом были розданы более 40 студентам, обучающимся в Иорданском университете, Университете исламских наук, Университете Ближнего Востока в Аммане и университете «Аль-Ярмук» в Ирбиде.

«С самого начала введения общенационального карантина в ИХК в середине марта т.г., посольство РК оказывало всемерную помощь нашим гражданам в этой стране. Защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является первоочередной задачей МИД РК. В свою очередь, хотел бы отметить большую нагрузку на сотрудников посольства РК в ИХК и всех диппредставительств нашей страны за рубежом. Это касается не только работы консульства, но и участие всего дипломатического персонала в решении различных бытовых вопросов. В соблюдение так называемого режима социального дистанцирования, согласно предписанию Минздрава страны пребывания, мы не смогли собрать всех граждан РК вместе на ифтар. Поэтому наш коллектив провести благотворительную акцию в виде доставки «ифтарных пакетов» с продовольствием по местам проживания наших граждан»,-рассказал А.Туматов.

Мероприятие нашло положительный отклик и реакцию со стороны студентов, которые выражали слова благодарности коллективу посольства РК.

«Хотелось бы поблагодарить посольство РК в ИХК, которое в этот особый период оказывает всемерную поддержку. Это касается не только предоставления «ифтарного пакета». В середине марта т.г., когда по всей Иордании был объявлен всеобщий карантин и введен запрет на выход из домов, посольство Казахстана проявило активность в том, что касается

судьбы казахстанцев. Консул РК в ИХК Оналбек Сейдуали создал групповой чат в WhatsApp, в котором все граждане РК, студенты и оставшиеся без работы трудовые мигранты, могли обратиться к нему за консультацией и помощью. В связи с тем, что услуги общественного транспорта и такси были приостановлены, консул при необходимости сам выезжал на служебной машине к нашим гражданам для оказания помощи в бытовых вопросах», - отметил студент Иорданского университета Диас Касымов.

По словам Д. Касымова, учеба во всех вузах ИХК проходит в режиме онлайн или дистанционно на платформе приложения Zoom, проблем с Интернетом нет. Экзамены также проводятся в режиме онлайн. Цены на продукты и другие товары первой необходимости в большинстве своем остались прежними . В самом начале всеобщего карантина в середине марта в некоторых магазинах отмечалось повышение цен. Однако полицейские в штатском негласно проверяли такие заведения и, обнаружив необоснованные завышения цен на продукты первой необходимости, штрафовали владельцев продуктовых магазинов. Через несколько дней цены вернулись на прежний уровень.

«Учитывая карантин и трудности с деньгами, хозяин квартиры в апреле т.г. снизил цену за аренду в два раза. Вместо 210 долларов я заплатил 105 долларов США. В других случаях арендодатели сами покрывали счет за электричество, воду и другие коммунальные услуги за один или даже два месяца, тем самым облегчив бремя арендаторов. В отдельных случаях арендодатели не торопили с оплатой за аренду жилья», - рассказал Д. Касымов.

«Если не выходить на улицу без особой надобности, то и ежедневные расходы сокращаются. Поскольку уже более двух месяцев учеба проходит в режиме дистанционного обучения, отпала надобность длительное время ждать общественный транспорт, расходовать деньги на его услуги. Хотя в программе иорданских властей нет статьи об оказании социальной помощи иностранцам во время всеобщего карантина, исламские благотворительные фонды все же раздавали иностранным студентам продуктовые наборы, в том числе и нам», - сообщил студент Университета исламских наук Ербосын Усипбаев.

Студенты рассказали, почему многие казахстанцы предпочли остаться в Иордании в период эпидемии COVID-19 и введения всеобщего карантина в Иордании.

«Возвращаться на родину в середине марта, когда был объявлен всеобщий карантин, было нерационально с точки зрения расходов. В частности, в январе 2021 году намереваюсь завершить обучение, в связи с чем, буду брать лекции на летних сессиях. При этом, до сих пор неизвестно, как будут проходить эти летние занятия – с посещением или дистанционно. Если летние занятия будут проходить путем непосредственного посещения лекций, то ради двух-трех месяцев карантина покупать авиабилеты на себя и членов семьи, цены на которых в марте поднялись в несколько раз, не имело смысла», - сказал Е. Усипбаев.

По словам студента Университета исламских наук Жанабергена Байлепесова , всеобщий карантин оказал некоторое влияние на повседневную жизнь. Тем не менее, студенты получали помощь из разных источников и в разных проявлениях. Например, в отдельных случаях арендодатели снижали стоимость ежемесячной аренды квартиры в 1,5-2 раза, оказывали помощь в продовольствии.

«Кроме того, с началом месяца Рамадан фонды закята при мечетях предоставляли некоторую помощь с продовольственными наборами. Также родители отправляли деньги посредством безналичного денежного перевода на карточку. Некоторые студенты получили на свои банковские карточки социальную помощь от Правительства РК в размере 42500 тенге. Когда был введен запрет на использование общественного транспорта и такси, а отделения банка находились вне досягаемости от места проживания, то приезжал консул О.Сейдуали на служебной автомашине. Благодаря ему мы имели возможность снять поступившие деньги и закупить продовольствие, маски и дезинфицирующие средства», - рассказал Ж. Байлепесов.

Что касается возвращения на родину и пребывания в Казахстане на период эпидемии, то, по словам Ж. Байлепесова, студенты в основном исходят из планов университета в отношении летних сессий. Если эти сессии будут проходить в дистанционном режиме, то, безусловно, лучше в этот период находиться в Казахстане. Однако эпидемиологическая ситуация в Иордании взята под контроль властями.

По словам консула О. Сейдуали, в Иордании, как и во всех странах мира, приняты общегосударственные меры по нераспространению коронавируса. Но п родуктовые магазины, аптеки и банки работали в штатном режиме, с соблюдением мер предосторожности. Как работники этих учреждений, так и посетители должны быть в масках, перчатках, соблюдать дистанцию в очередях.

«В Иордании насчитывается свыше 200 граждан Казахстана, включая студентов, работников иорданских фирм и состоящих в браке с гражданами Иордании. Посольство находится в прямом контакте с каждым из наших граждан. Им оказывается правовая помощь, морально-психологическая поддержка, а по мере возникающей необходимости и возможности, и материальная», - пояснил консул О. Сейдуали.



