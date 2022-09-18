Посольство РК приняло участие в Днях культурного наследия в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в Брюсселе проходят Дни культурного наследия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дни наследия организованы в столице Бельгии в 34-й раз. Как отметили в мэрии Брюсселя, это мероприятие - уникальная возможность открыть для себя богатство зданий, учреждений и необычной недвижимости бельгийской столицы. Каждый год новая тема Дней культурного наследия позволяет посетителям увидеть Брюссель с другой точки зрения.

Особенностью этого года является то, что в мероприятии впервые участвуют посольства зарубежных государств.

«Около двадцати посольств откроют свои двери в этом году. Предполагается, что это будет происходить во время Дней наследия каждый год» - сказал Паскаль Смет, государственный секретарь по городскому планированию и наследию Брюсселя.

Посольство Казахстана также участвует в Днях культурного наследия. В течение двух дней жители и гости бельгийской столицы имели возможность посетить красивое по архитектурному стилю здание казахстанского посольства по авеню Ван Бевер.

Вдоль улицы, на которой находится дипмиссия Казахстана, была организована фотовыставка. Жители Брюсселя могли увидеть фотографии красивых пейзажей Казахстана, современных зданий Астаны, знаменитых отечественных спортсменов.

Само здание Посольства РК представило интерес для большинства посетителей. Оно построено в 19 веке в живописном районе бельгийской столицы рядом с Суаньским лесом.

Внутри Посольства была организована выставка национальных предметов быта, одежды, фотоматериалов. Кроме того, посетители могли попробовать блюда казахской кухни.

Во время экскурсии по зданию, казахстанские дипломаты подобно рассказывали жителям Бельгии историю нашего государства, происхождения национальных инструментов, отдельные обычаи и традиции. В свою очередь, местные гости интересовались современной жизнью Казахстана, возможностью посетить нашу республику в качестве туристов.

Студент из Италии Джузепе Мессора сказал, что узнал о мероприятии от своих друзей и с интересом решил посетить посольство Казахстана.

«Хотел бы отметить хорошую организацию мероприятия. Мне было интересно познакомиться с историей Казахстана, предметами быта и, конечно же, попробовать казахскую кухню. Я теперь хочу больше узнать о Казахстане. И если представится возможность, обязательство посещу вашу страну», - сказал Джузепе Мессора.



