Посольство РК обратилось к студентам российских вузов из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При въезде в Россию обучающиеся очной и очно-заочной формы обязаны заполнить миграционную карту и указать цель въезда «учеба». Иная цель въезда является нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, предупредили казахстанских студентов, обучающихся в вузах России в Посольстве РК в РФ, передает МИА «Казинформ».

«В течение 90 дней со дня прибытия студентам необходимо пройти медицинское освидетельствование в установленных медицинских организациях. Перечень таких организаций можно запросить в деканате своего вуза.

Обращаем ваше внимание, что наличие страхового полиса обязательно для всех иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации. Вузами совместно со страховыми компаниями разработаны специальные программы для студентов, в том числе включающие услуги по прохождению платного медицинского освидетельствования согласно ФЗ №274-ФЗ от 01.07.2021 года», - говорится в публикации пресс-службы Посольства.



