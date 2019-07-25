Посольство Кореи в Нур-Султане переехало в новое здание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Корея в Нур-Султане переехало в новое здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам посла Ким Дэсика, строительство пятиэтажного здания длилось два года и завершилось в декабре. Но презентацию нового здания корейские дипломаты решили провести 24 июля. На первом этаже расположена комната для проведения брифингов на 50 мест.

Выступая перед гостями вечера, посол отметил символичность мероприятия в год празднования 10-летия стратегического партнерства между Казахстаном и Кореи. По его словам, сотрудничество будет активизировано.

«В апреле текущего года Президент Мун и Президент Токаев подписали программу сотрудничества «Свежий ветер», которая выходит за рамки существующих сфер сотрудничества, таких как торговля, добыча нефти, промышленность и направлена на покрытие других ключевых экономических и социальных сфер, включающих IT и цифровизацию, здравоохранение, Четвертую индустриальную революцию, сборку автомобилей, логистику и инфраструктуру, строительство жилья, сельское хозяйство», - сказал посол.

По его словам, «впереди еще много важных событий»: в сентябре спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея прибудет в Нур-Султан в качестве сопредседателя IV совещания спикеров парламентов стран Евразии. В том же месяце Фонд Первого Президента - Елбасы и Фонд Кореи проведут второй раунд Форума по ядерному разоружению, следующий за первым раундом, который был организован в апреле в городе Нур-Султане.

Дипломат также сообщил, что в октябре пройдет Форум «Республика Корея - Центральная Азия», сопредседателями которого выступят министры иностранных дел Казахстана и Кореи. В рамках форума главы МИД шести стран обсудят пути укрепления сотрудничества между Кореей и Центральной Азией.