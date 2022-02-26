Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас посольство в Киеве работает в штатном режиме, в посольстве работают 8 человек», - сообщил Айбек Смадияров во время брифинга в МИД РК.

Также Айбек Смадияров прокомментировал вопрос, почему некоторых граждан не забирают автомобили со стороны посольства Казахстана.

«Некоторые говорят, почему посольство на автомобиле не приезжает за мной и не забирает? У нас обычные гражданские дипломаты, они обычные гражданские люди, у них нет специальной подготовки, они не могут передвигаться по городам либо между городами во время артобстрела либо перестрелки. Это нужно понять. Прежде всего, нужно сохранить жизнь дипломата, чтобы он гражданам помог, чем нежели он где-либо погиб», - резюмировал Айбек Смадияров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет.



