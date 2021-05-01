Посольство Казахстана в Израиле приняло участие в церемонии схождения Благодатного огня

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Израиле и представители Православной церкви Казахстана приняли участие в церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Священнослужители Греческой православной церкви доставили святой огонь к Яффским воротам старого города Иерусалима, где его получили дипломаты зарубежных стран и уполномоченные лица.

Благодатный огонь планируется доставить из Иерусалима в три казахстанских города – Нур-Султан, Алматы и Актау, в ночь на воскресенье, 2 мая.





В этом году в связи с пандемией коронавируса схождение огня произошло с ограниченным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников, которые традиционно приезжают из многих стран.

Отметим, Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.



