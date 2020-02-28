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    Посол Саудовской Аравии прокомментировал приостановление выдачи туристических виз

    28 Февраля 2020, 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерство иностранных дел РК был приглашен вновь назначенный Посол Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Абдулазиз бен Абдулла Аль-Дауд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе его встречи с директором департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Ержаном Мукашем были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Саудовской Аравией.

    Посол прокомментировал вопрос о недавнем решении властей Саудовской Аравии о приостановлении выдачи электронных туристических виз для граждан ряда стран.

    А.Аль-Дауд подтвердил, что выдача паломнических виз для совершения умры, а также туристических виз была приостановлена в связи с широким распространением эпидемии коронавируса по всему миру. Данная мера является временной и направлена на защиту всех мусульман мира, прибывающих в Королевство. При этом он заверил, что выдача деловых и других видов виз не останавливалась.

    По словам Посла КСА, список государств, гражданам которых приостановлен въезд, будет обновляться в зависимости от изменения ситуации по распространению коронавируса в мире. При этом он отметил, что помимо Казахстана в данный список включены и другие страны Центральной Азии.

    По итогам встречи стороны договорились обмениваться актуальной информацией по эпидемиологической ситуации в своих странах в связи с распространением коронавируса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Ближний Восток
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