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Посол РУ Саидкрам Ниязходжаев: Строительство нового Узбекистана - фундаментальное историческое явление

20 Августа 2021 18:43
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Посол РУ Саидкрам Ниязходжаев: Строительство нового Узбекистана - фундаментальное историческое явление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительство нового Узбекистана – это фундаментальное историческое явление. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев в ходе брифинга в новом здании Посольства РУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Брифинг был посвящен текущему состоянию двусторонних отношений между Узбекистаном и Казахстаном в свете предстоящего празднования 30-летия независимости двух стран.

«За достаточно короткий исторический период Узбекистан, как и Казахстан прошел непростой и вместе с тем славный путь развития. За прошедший период нашими странами проделана большая работа по укреплению независимости, становлению государственности, улучшению жизни народов, улучшению авторитета на международной арене», – сказал Посол.

По его словам, земля Узбекистана в древности была колыбелью двух великих Возрождений: первый – просвещение, ренессанс IX-XII века; второй – эпоха Тимуридов, XIV-XV века. В этом контексте в настоящее время в Узбекистане под руководством президента Шавката Мирзиёева происходит еще один важный процесс возрождения.

«Поэтому слова «новый Узбекистан» и «третий ренессанс» гармонично перекликаются в нашей жизни и вдохновляют наш народ на великие цели. Необходимо отметить, что строительство нового Узбекистана – это фундаментальное историческое явление, которого требует нынешняя политическая, правовая, социально-экономическая, духовная и образовательная ситуации в стране. Новый Узбекистан – это страна, которая развивается на основе дружественного сотрудничества с мировым сообществом, придерживаясь общепринятых норм и принципов демократии, прав и свобод человека, конечной целью которого является создание свободной, благоприятной и благополучной жизни для наших людей», – подчеркнул посол.

Дипломат также отметил, что Президентом Узбекистана при проведении демократических реформ отдается приоритет конституционному принципу: «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу».


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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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