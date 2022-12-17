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    Посол РК вручил верительные грамоты Королю Чарльзу III

    17 Декабря 2022, 02:28

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов вручил верительные грамоты Королю Чарльзу III. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Стороны также обсудили вопросы перехода к зелёной энергетике, охране окружающей среды и устойчивого развития.

    В рамках встречи Король поинтересовался ситуацией в стране и регионе и с большой теплотой вспоминал свой визит в Казахстан в 1996 году.

    Посол пригласил Чарльза III посетить нашу страну в любое удобное для него время. Наряду с этим, проинформировал монарха о предстоящем официальном визите заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Лондон.

    Король выразил надежду, что предстоящий визит М. Тлеуберди будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Казахстаном и Великобританией.

    Церемония символично прошла в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией.
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Великобритания
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