Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова получила новое назначение

    29 Декабря 2022, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Гульсара Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, университет гуманитарных наук г. Страсбурга по программе «Болашақ» и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Доктор в области международных отношений.

    Дипломатическую деятельность начала в 1998 году в качестве атташе Посольства Казахстана в Бельгии. В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря Комитета по делам СНГ, начальника управления Комитета международной информации. В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в Посольстве Казахстана во Франции.

    С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения Послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

    В июле 2022 года Указом Главы государства назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике

    Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

    Фото: akorda.kz
    МИД РК Президент Казахстана Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен командующий войсками противовоздушной обороны ВС РК
    Назначены судьи Конституционного суда РК
    Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК
    Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
    Популярное
    1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
    2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
    3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
    4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
    5 Алматинцы почувствовали землетрясение
    Новости партнеров