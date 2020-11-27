Посол РК в Армении встретился с руководителями ведущих армянских СМИ

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев провел ежегодную встречу с главными редакторами и главами ведущих СМИ Армении. На встрече были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-армянских отношений, а также широкий спектр вопросов международной и внутренней повесток Казахстана. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

26 ноября в Ереване состоялась ежегодная неформальная встреча Посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева с главными редакторами и главами ведущих армянских СМИ. На встрече был обсужден широкий спектр актуальных вопросов повестки казахстанско-армянских отношений. Особое внимание в ходе встречи было уделено динамике торгового сотрудничества между Казахстаном и Арменией, которая, несмотря на обусловленные пандемией COVID-19 транзитно-логические сложности, демонстрирует положительный тренд. Посол Уразаев поблагодарил участников встречи за оперативное и объективное освещение международных событий, происходящих в Казахстане, а также событий внутренней жизни страны.

В ходе встречи посол Уразаев подчеркнул, что в Казахстане придают важное значение стратегии развития ЕАЭС, созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева. В этом контексте участники встречи отметили роль Первого Президента и в становлении динамично развивающегося государства, политике мирного соседства и участия Казахстана в глобальных экономических процессах.

Участники встречи обсудили и вопросы международной деятельности страны. Были представлены приоритеты председательства Казахстана в СВМДА, Группе развивающихся стран, не имеющих выхода в морю (РСНВМ). Обсуждение затронуло и Центрально-Азиатскую повестку Казахстана, двусторонние отношения Республики со странами региона.

Посол Уразаев рассказал руководителям армянских СМИ о процессе реализации программы «Рухани Жаңғыру», а также о подготовке страны к выборам в Мажилис Парламента РК. Обсуждая внутриполитическую повестку республики, участники встречи подчеркнули, что среди достижений Казахстана отдельное место занимает транспортная стратегия страны, ярким примером чего является развитая транспортная связь между всеми регионами страны и ее интеграция в международные коридоры «Север-Юг» и «Западная Европа – Западный Китай».

Особое внимание участники встречи уделили актуальным вопросам казахстанско-армянской двусторонней повестки. Были обсуждены задачи в рамках интеграционных проектов, участниками которых являются Казахстан и Армения. Собеседники обсудили перспективные направления экономического и культурного взаимодействия в новых условиях, складывающихся в регионе Южного Кавказа, проблемные вопросы сотрудничества в формате B2B, а также многосторонних форматах.