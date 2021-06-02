Посол РК провел встречу с членами казахстанско-американского делового совета при Торговой палате США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На площадке Торговой палаты США состоялась виртуальная встреча посла Казахстана Ержана Ашикбаева с представителями компаний-членов казахстанско-американского делового совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках мероприятия состоялся обзор торгово-экономического сотрудничества Казахстана и США, новых реформ, направленных на снижении рисков для инвестора, а также мер по улучшению инвестиционного климата в Казахстане.

Наряду с этим, участники встречи обсудили механизм специального инвестиционного соглашения, приоритеты Казахстана в сфере развития альтернативных источников энергии, сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и инвестиционные возможности в финансовой сфере.



