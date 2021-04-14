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    Посол Нидерландов дал положительную оценку достижениям Казахстана в противодействии коррупции

    14 Апреля 2021, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Казахстан Андре Карстенс стал очередным гостем проекта Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorLive», передает МИА «Казинформ».

    По словам Посла, сегодня Королевство Нидерландов является крупнейшим инвестором в Казахстане. При этом большая часть инвестиций направлена в нефтегазовый сектор на Каспийском море и вокруг него. Однако, как отметил гость, в последнее время наблюдается рост инвестиций в сельское хозяйство и зеленую экономику.

    Также Посол остановился на успехах Казахстана в противодействии коррупции. Напомним, в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год Казахстан поднялся на 19 позиций и впервые набрал 38 баллов.

    По словам А.Карстенса, Казахстан сделал большой шаг вперед, и нет никаких сомнений в том, что Агентство по противодействию коррупции сыграло важную роль в этом достижении.

    При этом, для дальнейшего улучшения проводимой работы он отметил необходимость совершенствования антикоррупционного законодательства и тесного сотрудничества с общественностью.

    В этом контексте гость подчеркнул положительный опыт сотрудничества Посольства с Антикоррупционной службой с 2018 года в рамках реализации проекта «Эффективные превентивные антикоррупционные меры в Казахстане».

    По его словам, за это время были созданы уникальные информационные ресурсы – Программное обеспечение «Сараптама» и «Интерактивная карта открытых бюджетов».

    По мнению Посла, такие продукты улучшают качество жизни граждан, открывая им информацию о государственных расходах, что в свою очередь укрепляет диалог и взаимное доверие между гражданским обществом и властью.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коррупция
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