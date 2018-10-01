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Посол Кореи в РК: Послание Президента Казахстана сконцентрировано на заботе о народе

17 Октября 2018 11:00 230
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Посол Кореи в РК: Послание Президента Казахстана сконцентрировано на заботе о народе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Библиотеку Первого Президента РК  посещают гости высокого уровня. Одним из таких посетителей стал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в РК Ким Дэсик. В ходе визита он высказал свое видение об основных направлениях в Послании Главы государства.     

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«Отмечу, что Нурсултан Назарбаев уделяет внимание всем глобальным вопросам и самым мельчайшим  деталям в управлении государством. В Послании Президента Казахстана отражены не только вехи модернизации страны, четвертая промышленная революция и сбалансированное развитие страны, но и вопросы, близкие народу, включающие в себя регулирование монополий, финансового рынка, поддержку отечественного производителя, контроль над качеством лекарств. Даются конкретные поручения по всем направлениям», - сказал Ким Дэсик.

По его мнению, в Послании Президента был отражен основной призыв - улучшать жизнь каждого казахстанца во всех сферах, как в плоскости повышения минимальной заработной платы, так и улучшения здравоохранения, обеспечения лучших условий жизни, улучшение судебно-правовой системы. Основываясь на богатом опыте государственного управления, Нурсултан Назарбаев обозначил по каждому направлению свою стратегию и решение. В современном мире, где изменения происходят с невероятной скоростью, необходимость перемен становится весьма актуальной и своевременной.

«Это не первый мой визит в Библиотеку Первого Президента РК. Хочу признаться, что с каждым разом открываю новые, доселе неизвестные мне факты об экспонатах и библиотеке в целом. Не перестаю удивляться тому колоссальному наследию в истории независимого Казахстана, которые очень ярко представлены здесь. С каждым разом мне хочется их изучать еще больше. Думаю, каждый посетитель испытывает те же, чувства, что и я. В этих стенах по-особому чувствуется дружелюбная энергетика всего казахского народа. И мне хотелось бы отдельно отметить казахское гостеприимство, оказанное корейской диаспоре в 30-ых годах прошлого столетия. Это отношение заслуживает безмерного уважения и почета», - продолжил дипломат.                   

«Здесь широко представлены фрагменты развития отношений между  Казахстаном и Кореей. К примеру, я встретил много записей о визите в Казахстан тогдашнего Президента корейской республики Ли Мен Бака. Много фотоэкспозиций и с участием Генсека ООН Пан Ги Муна. Впечатлила экспозиция по антиядерной позиции Казахстана. В этом плане между Казахстаном и Южной Кореей много  точек соприкосновения, есть обоюдный интерес. Хочу с уверенностью сказать, что позиция Республики Казахстан по вопросам ядерного разоружения заслуживает безграничного уважения», - резюмировал Ким Дэсик.

 

Автор: Канат Ауесбай

 

 

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Ключевые слова: Послание 2018 года, Внешняя политика Казахстана,
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