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    Посол Казахстана встретился со спикером Парламента Эстонии

    12 Февраля 2020, 02:08

    ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - В городе Таллинне состоялась встреча посла Казахстана Нурлана Сейтимова со спикером Рийгикогу (Парламента) Эстонии Хенном Пыллуаас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В ходе беседы Х. Пыллуаас с удовлетворением отметил положительный для двусторонних отношений факт открытия Посольства Казахстана в Эстонии, выразив уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению казахстанско-эстонского взаимодействия.

    Отдельное внимание было уделено деятельности страновых депутатских групп дружбы в парламентах Казахстана и Эстонии.

    Посол Н. Сейтимов проинформировал собеседника о ходе проводимых в Казахстане преобразований в политической и социально-экономической сферах.

    Стороны сошлись во мнении, что двустороннее сотрудничество в сферах электронного правительства, информационных технологий, сельского хозяйства имеет хорошие перспективы для эффективного роста.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз
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