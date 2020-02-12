Посол Казахстана встретился со спикером Парламента Эстонии

ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - В городе Таллинне состоялась встреча посла Казахстана Нурлана Сейтимова со спикером Рийгикогу (Парламента) Эстонии Хенном Пыллуаас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе беседы Х. Пыллуаас с удовлетворением отметил положительный для двусторонних отношений факт открытия Посольства Казахстана в Эстонии, выразив уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению казахстанско-эстонского взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено деятельности страновых депутатских групп дружбы в парламентах Казахстана и Эстонии.

Посол Н. Сейтимов проинформировал собеседника о ходе проводимых в Казахстане преобразований в политической и социально-экономической сферах.

Стороны сошлись во мнении, что двустороннее сотрудничество в сферах электронного правительства, информационных технологий, сельского хозяйства имеет хорошие перспективы для эффективного роста.