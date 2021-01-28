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    Посол Казахстана встретился с вице-президентом Турции

    28 Января 2021, 15:32

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Посла Казахстана в Турции Абзала Сапарбекулы с Вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего стратегического сотрудничества двух братских государств, в частности, реализации договоренностей, достигнутых на 11-м заседании Казахстанско-турецкой межправительственной экономической комиссии, а также сроки проведения ее следующего заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Были рассмотрены также вопросы проведения неформального Саммита тюркоязычных государств в Туркестане, инвестиционное сотрудничество, в частности, дополнительные механизмы для стимулирования двусторонних инвестиций, пути расширения сотрудничества в данной сфере, а также разработка экспортно-импортных соглашений между Казахстаном и Турцией.

    Отметив, что несмотря на тенденцию к снижению мировой торговли, благодаря тесным и надежным связям между лидерами двух стран, развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений носит положительный характер, А. Сапарбекулы выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в этом году.

    Ф.Октай подчеркнул важность совместных усилий по созданию условий для увеличения товарооборота между странами до 5 миллиардов долл. США в возможно кратчайшие сроки в рамках реализации задач, поставленных главами государств.

    По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в ближайшее время видеоконференции между профильными министерствами двух стран ускорения реализации договоренностей казахстанско-турецкой межправительственной экономической комиссии.

    За 11 месяцев 2020 года товарооборот между странами составил 2,8 млрд долларов США. Объем турецких инвестиций в Казахстан в 3 квартале составил 282,5 млн долларов США.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Турция
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