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    Посол Казахстана встретился с вице-премьером Армении

    10 Апреля 2021, 12:12

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провел встречу с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи был подробно обсужден весь спектр двустороннего и многостороннего сотрудничества. Собеседники отметили, что казахстанско-армянские отношения динамично развиваются в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, имеется большой потенциал и перспективы роста двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия на евразийском интеграционном пространстве. В контексте активизации бизнес-контактов вице-премьер подчеркнул важность присоединения Казахстана к программе «Путешествуй без COVID-19» в целях свободного передвижения граждан, товаров и услуг между двумя странами и на пространстве ЕАЭС. Также были затронуты вопросы, касающиеся возможностей развития сотрудничества в сфере высоких технологий, образования и науки.

    В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в текущем году, посол рассказал о ключевых политических и экономических достижениях нашей страны, а также сообщил о запланированных юбилейных мероприятиях. Он ознакомил собеседника с политическими реформами Главы государства, направленными на дальнейшую демократизацию страны, актуальными программами социально-экономической модернизации и международными инициативами РК, а также информировал о государственной политике по укреплению межнационального и межконфессионального согласия. В этом контексте была упомянута казахстанская инициатива по проведению Съезда мировых и традиционных религий, очередное заседание которого состоится в 2022 году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Армения
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