Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Посол Казахстана встретился с Премьер-министром Молдовы

    5 Августа 2022 11:08

    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана Алмата Айдарбекова с Премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол проинформировал о политических реформах, проводимых руководством Казахстана, социально-экономическом положении, развитии финансовой и банковской системы, созданного благоприятного климата для привлечения инвестиций.

    Говоря о развитии двустороннего сотрудничества, А.Айдарбеков сообщил о том, что 16 сентября с.г. исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений и отметил необходимость проведения 6-го заседания казахстанско-молдавской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2023 году в Нур-Султане.

    Казахстанский дипломат также поздравил главу Кабинета министров Молдовы с получением страной статуса кандидата на вступление в ЕС, отметив заслугу Правительства в данном процессе.

    В свою очередь, Премьер-министр проинформировала о проведении Правительством Молдовы ряда реформ, предстоящей в сентябре т.г. крупных форумов деловой недели в Кишиневе. Н.Гаврилицэ тепло приветствовала открытие Посольства и председательство в СНГ, которое в текущем году перешло к Казахстану, подчеркнула заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. При этом молдавская сторона поддержала предложение казахстанской стороны о проведении заседания МПК и тщательной подготовки к нему.

    В ходе беседы стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Молдовой, заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в торгово-экономической, а также в культурно-гуманитарной сферах.


    Фото: пресс-служба МИД РК



    #СНГ #Внешняя политика Казахстана #МИД РК #Молдова #Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Андорра договорились об обмене опытом в сфере развития туризма
    Казахстан и Андорра подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований
    Казахстан придерживается принципа «одного Китая» - МИД РК
    Мухтар Тлеуберди: Цифровая экономика - ключевой фактор экономического роста стран ШОС
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области