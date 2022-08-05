Посол Казахстана встретился с Премьер-министром Молдовы

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана Алмата Айдарбекова с Премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол проинформировал о политических реформах, проводимых руководством Казахстана, социально-экономическом положении, развитии финансовой и банковской системы, созданного благоприятного климата для привлечения инвестиций.

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества, А.Айдарбеков сообщил о том, что 16 сентября с.г. исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений и отметил необходимость проведения 6-го заседания казахстанско-молдавской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2023 году в Нур-Султане.

Казахстанский дипломат также поздравил главу Кабинета министров Молдовы с получением страной статуса кандидата на вступление в ЕС, отметив заслугу Правительства в данном процессе.

В свою очередь, Премьер-министр проинформировала о проведении Правительством Молдовы ряда реформ, предстоящей в сентябре т.г. крупных форумов деловой недели в Кишиневе. Н.Гаврилицэ тепло приветствовала открытие Посольства и председательство в СНГ, которое в текущем году перешло к Казахстану, подчеркнула заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. При этом молдавская сторона поддержала предложение казахстанской стороны о проведении заседания МПК и тщательной подготовки к нему.

В ходе беседы стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Молдовой, заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в торгово-экономической, а также в культурно-гуманитарной сферах.





Фото: пресс-служба МИД РК







