Посол Казахстана встретился с председателем Сената Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Посла Казахстана Константина Жигалова со спикером Сената Испании Пилар Йоп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи посол рассказал председателю Сената о достижениях Казахстана за 30 лет Независимости, роли Елбасы Нурсултана Назарбаева в обеспечении казахстанского пути и трансформации нашей страны в передовое государство, современной экономической и внутриполитической ситуации в стране, последовательных политических реформах Президента Касым-Жомарта Токаева.

П.Йоп с большим уважением отозвалась об экономических успехах Казахстана, являющегося стратегическим партнером Испании и локомотивом социально-экономических реформ в Центральной Азии, единственным государством в регионе, имеющим действующее Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом.

Спикер Сената высоко оценила проводимые в Казахстане демократические преобразования и заметила, что Испании следует внимательно изучить казахстанский опыт, содержащий немало современных и интересных подходов.

П.Йоп, работавшая ранее Уполномоченной по правам женщин в Испании, особенно заинтересовалась внедрением в Казахстане 30%-ной квоты для женщин и молодежи в избирательных списках, назвав это важным механизмом осуществления гендерного равенства и привлечения молодого поколения к управлению государством.

Собеседники также рассмотрели перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества, играющего все более значимую роль в двусторонних отношениях. При этом было высказано общее мнение, что создание группы дружбы на уровне парламентов будет способствовать развитию всесторонних связей между Казахстаном и Испанией.

В ходе встречи также обсуждалась тема эпидемиологической ситуации в обеих странах и мерах, предпринимаемых государственным руководством для поддержки населения и ключевых секторов экономики.