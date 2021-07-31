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    Посол Казахстана встретился с председателем департамента атомной энергии Индии

    31 Июля 2021, 06:09

    МУМБАИ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Нурлан Жалгасбаев встретился с председателем департамента атомной энергии Индии (ДАЭ) Камлеш Нилкант Вясом. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В ходе встречи в г. Мумбаи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в ядерной сфере и мирного использования атомной энергии.

    Посол проинформировал собеседника о планах развития ядерной отрасли Казахстана, также состоялся обмен мнениями о перспективах глобального рынка урана и производства ядерного топлива. Рассмотрены практические вопросы углубления сотрудничества в рамках действующих и перспективных соглашений между Казахстаном и Индией.

    Глава департамента атомной энергии Индии высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнул важную роль Казахстане в поставках урана в Индию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Индия
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