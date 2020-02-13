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    Посол Казахстана встретился с министром иностранных дел Эстонии

    13 Февраля 2020, 05:11

    ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - 11 февраля в Таллине состоялась встреча посла Казахстана Нурлана Сейтимова с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, перспективы их развития.

    У. Рейнсалу, тепло приветствуя открытие Посольства Казахстана в Эстонии, отметил высокий уровень и дружественный характер казахстанско-эстонских межгосударственных отношений.

    Посол обозначил основные направления двустороннего сотрудничества, имеющие предпосылки для эффективного взаимодействия: сфера цифровизации, в которой Эстония достигла значительных успехов, сельское хозяйство, транспорт и логистика, организация образовательных процессов.

    Стороны условились тесно взаимодействовать в целях выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз
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