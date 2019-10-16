Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту ЮАР

ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ– В президентском доме приема гостей имени второго председателя Африканского национального конгресса Сефако Макгато состоялась торжественная церемония вручения Послом Республики Казахстан Канатом Тумышем верительных грамот Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамапозе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол К. Тумыш передал главе ЮАР приветствие и теплые пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в особенности по случаю успешного председательства этой страны в Совете Безопасности ООН в этом месяце, отметив высокий уровень казахстанско-южноафриканских политических, экономических и культурно-гуманитарных взаимоотношений, направленный на укрепление межгосударственного взаимодействия по всему спектру связей.

Посол подтвердил заинтересованность нашего руководства в дальнейшем наращивании усилий по совершенствованию обоюдовыгодных механизмов сотрудничества и рассказал о ключевых направлениях, обозначенных Президентом К. Токаевым в нынешнем году в таких важнейших выступлениях, как инаугурационная речь и Послание народу Казахстана. Упомянул о казахстанских мерах по диверсификации экономики, продвижению транзитно-транcпортного потенциала и привлечению инвестиций, проинформировав собеседника о модернизации развития нашей страны в политической и социально-экономической сферах. Это созвучно с новыми инициативами Президента С. Рамапозы, избранного на свой пост в мае 2019 года.





К.Тумыш также акцентировал внимание на необходимости углубления сотрудничества и в рамках международных организаций. Обе стороны неоднократно доказали свое реноме убежденных приверженцев принципов многосторонности, антивоенного и антиядерного курса - в частности, на площадке СБ ООН, с каденцией Казахстана в 2017-2018, а ЮАР – 2019-2020 гг. Он также озвучил и предложил Южной Африке поддержать важные инициативы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева по созданию новой геополитической реальности на основе трех диалогов, а также избавления нашей планеты от зол терроризма и оружия массового уничтожения.

Отметив о пропагандируемых нашей страной идеях толерантности, а также мира и согласия между представителями различных национальностей и религий, Посол также указал на полиэтнический и поликонфессиональный состав народов Казахстана и ЮАР, который укрепляет и обогащает обе страны.

Президент С.Рамапоза отметил: « Именно с такими друзьями, как вы, мы стремимся работать для защиты и укрепления основанной на правилах многосторонней системы глобального управления… а также разрешения таких всемирных проблем, как бедность, неравенство, войны, терроризм и изменение климата, которые взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга. Мы должны работать вместе, препятствуя одностороннему подходу в вопросах международной торговли и безопасности. А также взаимодействовать, чтобы защищать целостность наших многосторонних институтов, обеспечивая их эффективность, инклюзивность и подлинную демократичность».

Затрагивая экономическую тематику, руководитель страны пребывания призвал развивать взаимный туризм и инвестиции: « По этой причине, в следующем месяце, с 5 по 7 ноября, мы будем принимать вторую Южноафриканскую инвестиционную конференцию. Мы приглашаем инвесторов из вашей страны принять участие в этом мероприятии и воочию увидеть потенциал возможностей, существующих в ЮАР «.





Глава южноафриканского государства также подчеркнул приверженность ЮАР всестороннему развитию экономического партнерства, политического диалога и сотрудничества с нашей страной в приоритетных для обоих государств сферах, передав теплый привет руководству дружественного Казахстана и пожелав Послу успехов на дипломатической службе в этой части мира.