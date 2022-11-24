Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана

    24 Ноября 2022, 21:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан Бейбут Атамкулов вручил верительные грамоты Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе краткой беседы, состоявшейся после церемонии вручения, Ш. Мирзиёев позитивно оценил состояние и перспективы развития казахстанско-узбекских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, отметив взаимный интерес к укреплению двусторонних отношений.

    Президент Узбекистана подчеркнул, что между двумя странами существует огромный неиспользованный потенциал и выразил приверженность дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

    Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК по случаю 30-летия дипотношений.

    Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы


    Фото: gov.kz
    МИД РК Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Эмманюэль Макрон заверил Касым-Жомарта Токаева в своей поддержке
    Главы государств поздравляют Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
    Президент РК подписал закон касательно обмена сведениями в ЕАЭС о продукции, не соответствующей техрегламентам
    Президент подписал закон «О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2023 – 2025 годы»
    Популярное
    1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
    2 Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле
    3 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
    4 Касым-Жомарт Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины
    5 Столичный маслихат выдвинул Ерлана Сыдыкова кандидатом в депутаты Сената
    Новости партнеров