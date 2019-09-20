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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

    20 Сентября 2019, 09:00

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Туркменистане Еркебулан Сапиев был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для вручения верительных грамот. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В ходе состоявшейся во дворце «Огузхан» встречи лидер Туркменистана отметил исконно дружественные отношения и атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между братскими странами, а также солидарность двух государств по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. При этом, он особо подчеркнул весомый вклад Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление двусторонних отношений и развитие казахстанско-туркменского стратегического партнерства.

    Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, включая развитие политико-дипломатического диалога, торгово-экономического сотрудничества, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

    В завершение встречи Г.Бердымухамедов передал сердечные пожелания Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Казахстана К.Токаеву, а также пожелал послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-туркменского сотрудничества.

    В тот же день казахстанский посол встретился с заместителем председателя Кабинета министров – министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым для вручения копий верительных грамот.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия МИД РК Туркменистан
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