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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

1 Августа 2018 21:12 191
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Во дворце Огузхан состоялась церемония торжественного вручения верительных грамот послом Казахстана в Туркменистане Жандосом Асановым Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщила пресс-служба МИД РК.

Во время беседы глава Туркменистана передал свои сердечные приветствия Президенту Нурсултану Назарбаеву, отметив его неоценимый вклад как в развитие двусторонних казахстанско-туркменских отношений, так и в укрепление добрососедских связей в регионе.

Посол Казахстана заверил Президента Туркменистана в том, что Посольство будет прилагать все усилия для выполнения задач, определенных лидерами двух стран, по укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами.

 

 

 

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Ключевые слова: МИД РК, Внешняя политика Казахстана, Туркменистан,
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