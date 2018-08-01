Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана
1 Августа 2018 21:12 191
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во дворце Огузхан состоялась церемония торжественного вручения верительных грамот послом Казахстана в Туркменистане Жандосом Асановым Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщила пресс-служба МИД РК.
Во время беседы глава Туркменистана передал свои сердечные приветствия Президенту Нурсултану Назарбаеву, отметив его неоценимый вклад как в развитие двусторонних казахстанско-туркменских отношений, так и в укрепление добрососедских связей в регионе.
Посол Казахстана заверил Президента Туркменистана в том, что Посольство будет прилагать все усилия для выполнения задач, определенных лидерами двух стран, по укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами.
Ключевые слова: МИД РК, Внешняя политика Казахстана, Туркменистан,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Казахстан и Палестина вступили в новую веху сотрудничества
- Подготовку к каспийскому саммиту обсудили главы МИД Казахстана и Туркменистана
- Гибель казахстанца в Кыргызстане подтвердили в МИД РК
- Попавших под камнепад казахстанцев спасают в Кыргызстане
- 800 туристов заблокированы на горе в Индонезии: казахстанцев среди них нет
- Казахстанцы могут посетить 19 стран без визы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047