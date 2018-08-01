Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во дворце Огузхан состоялась церемония торжественного вручения верительных грамот послом Казахстана в Туркменистане Жандосом Асановым Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщила пресс-служба МИД РК.

Во время беседы глава Туркменистана передал свои сердечные приветствия Президенту Нурсултану Назарбаеву, отметив его неоценимый вклад как в развитие двусторонних казахстанско-туркменских отношений, так и в укрепление добрососедских связей в регионе.

Посол Казахстана заверил Президента Туркменистана в том, что Посольство будет прилагать все усилия для выполнения задач, определенных лидерами двух стран, по укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами.