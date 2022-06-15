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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана

    15 Июня 2022, 22:10

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов вручил верительные грамоты Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    В ходе церемонии Президент Таджикистана Э. Рахмон передал добрые пожелания Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, отметил высокий уровень политического диалога и стратегического партнёрства между двумя странами, основанные на дружбе, взаимоуважении, поддержке и схожести национальных традиций и ценностей.

    Глава Таджикистана также выразил удовлетворение в отношении укрепляющихся культурно-гуманитарных связей и интенсификации торгово-экономического взаимодействия с размером товарооборота более чем в 1 млрд долларов США, обозначив наличие значительного потенциала в этой сфере.

    В завершение Президент Э.Рахмон поздравил казахстанского дипломата с назначением на должность и выразил уверенность, что его деятельность на посту руководителя дипломатической миссии будет и далее способствовать поступательному развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

    Посол В.Туреханов отметил, что Казахстан рассматривает Таджикистан в качестве одного из своих основных международных партнеров, и заверил, что приложит все усилия для укрепления казахско-таджикских отношений по всему спектру двустороннего и многостороннего взаимодействия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Таджикистан
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