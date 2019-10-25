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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Сербии

25 Октября 2019 15:48
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Сербии состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Послом Республики Казахстан Габитом Сыздыкбековым Президенту Республики Сербия Александру Вучичу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В рамках двусторонней встречи, состоявшейся после церемонии, Г.Сыздыкбеков проинформировал Президента Сербии о социально-экономической ситуации в Казахстане, мерах по дальнейшему реформированию страны и развитию казахстанского общества, обозначенных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании в сентябре т.г.

Стороны отметили высокий потенциал двустороннего сотрудничества по всем направлениям практического взаимодействия, в первую очередь, в сферах взаимной торговли и инвестиций, строительства и инфраструктуры.

В данном контексте особое значение придается повышению эффективности двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Посол Казахстана отметил, что планируемое подписание Соглашения о зоне свободной торговли между государствами ЕАЭС и Сербией позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Сербией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В ходе встречи также обсуждались актуальные вопросы развития взаимовыгодных контактов в культурно-гуманитарной сфере, в первую очередь, в сферах высшего и профессионального образования, спорта и организации взаимных визитов творческих коллективов.


Президент Сербии, отметив высокий уровень двусторонних отношений, выразил готовность к дальнейшему укреплению и развитию традиционно дружественных связей между двумя странами и организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

В завершение встречи А.Вучич пожелал Послу Казахстана успешной и плодотворной работы.


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Ключевые слова: МИД РК,
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