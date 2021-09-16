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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Палестины

    16 Сентября 2021, 14:15

    АММАН - РАМАЛЛА. КАЗИНФОРМ. - Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов вручил Президенту Палестины Махмуду Аббасу верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Палестина по совместительству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Церемония состоялась в онлайн-формате.

    Казахстанский дипломат передал палестинскому лидеру наилучшие пожелания от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Также в своей речи А. Туматов подтвердил последовательный курс руководства Казахстана на дальнейшее всестороннее укрепление отношений между двумя странами.

    В свою очередь Махумуд Аббас пожелал успехов Послу А. Туматову на новой должности, передал дружественные приветствия Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву и Президенту РК Касым-ЖомартуТокаеву.

    Верительные грамоты Президенту Палестины также вручили послы Боснии и Герцеговины, Бруней-Даруссалам, Малайзии, Бангладеша и Ирака.

    Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Государством Палестина установлены в 1992 году. Взаимоотношения Казахстана с Палестиной курирует Посольство в Иорданском Хашимитском Королевстве.

    Автор:

    Арсен Утешев

    МИД РК Ближний Восток
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