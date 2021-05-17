Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кыргызстана

    17 Мая 2021, 16:45

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан Рапиль Жошыбаев вручил верительные грамоты Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе церемонии Президент Кыргызстана поздравил Посла с назначением и выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских и взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

    На состоявшейся после церемонии встрече Рапиль Жошыбаев подчеркнул, что Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал братские и союзнические отношения между Казахстаном и Кыргызстаном и данный курс был продолжен действующим Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

    Стороны отметили высокий уровень политического диалога в двустороннем и многостороннем форматах, обсудили перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    В завершение беседы Президент Садыр Жапаров просил передать свои наилучшие пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву, пожелав также новому Послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления сотрудничества двух стран и народов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC