Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кыргызстана

    11 Сентября 2019, 20:22

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Кыргызской Республике Кайрат Нурпеисов вручил верительные грамоты Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе церемонии Президент Кыргызстана поздравил посла с официальным началом дипломатической деятельности и выразил уверенность, что почетная миссия будет способствовать дальнейшему развитию братских, добрососедских и взаимовыгодных отношений между нашими странами. С.Жээнбеков отметил, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, всегда поддерживал братские и союзнические отношения между Казахстаном и Кыргызстаном. Об этом свидетельствуют его высказывания на многочисленных личных встречах в рамках различных международных мероприятий. Также он выразил удовлетворение и признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за преемственность курсу Елбасы.

    Стороны отметили высокое качество политического диалога на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, обсуждены перспективы расширения торгово-экономических отношений, наращивания инвестиционного сотрудничества, а также подготовку предстоящего визита на высшем уровне.

    В свою очередь, К.Нурпеисов поблагодарил за теплый прием, а также проинформировал об экономических и политических преобразованиях в рамках программ модернизации Казахстана, осветил основные тезисы Послания Главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

    Президент С. Жээнбеков передал добрые пожелания Первому Президенту РК – Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Казахстана К.Токаеву, а также пожелал новому послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-кыргызского сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия МИД РК Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC