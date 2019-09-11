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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кыргызстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Сентября 2019, 20:22
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Кыргызской Республике Кайрат Нурпеисов вручил верительные грамоты Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии Президент Кыргызстана поздравил посла с официальным началом дипломатической деятельности и выразил уверенность, что почетная миссия будет способствовать дальнейшему развитию братских, добрососедских и взаимовыгодных отношений между нашими странами. С.Жээнбеков отметил, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, всегда поддерживал братские и союзнические отношения между Казахстаном и Кыргызстаном. Об этом свидетельствуют его высказывания на многочисленных личных встречах в рамках различных международных мероприятий. Также он выразил удовлетворение и признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за преемственность курсу Елбасы.

Стороны отметили высокое качество политического диалога на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, обсуждены перспективы расширения торгово-экономических отношений, наращивания инвестиционного сотрудничества, а также подготовку предстоящего визита на высшем уровне.

В свою очередь, К.Нурпеисов поблагодарил за теплый прием, а также проинформировал об экономических и политических преобразованиях в рамках программ модернизации Казахстана, осветил основные тезисы Послания Главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Президент С. Жээнбеков передал добрые пожелания Первому Президенту РК – Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Казахстана К.Токаеву, а также пожелал новому послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-кыргызского сотрудничества.

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