Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Нурлан Жалгасбаев вручил верительные грамоты Президенту Индии Рам Натх Ковинду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии, состоявшейся с учётом эпидемиологической ситуации в Индии в онлайн-формате, глава индийского государства поздравил казахстанского дипломата с назначением на должность и выразил уверенность, что его дальнейшая работа на данной должности будет способствовать поступательному развитию взаимовыгодных отношений, основанных на стратегическом партнерстве между двумя государствами.

В ходе состоявшегося после церемонии обмена мнениями стороны отметили высокий уровень политического диалога в двустороннем и многостороннем форматах, обменялись мнениями по возможностям наращивания торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В завершение встречи Президент Рам Натх Ковинд попросил передать наилучшие пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву, а также пожелал новому Послу успехов в дальнейшем укреплении казахстанско-индийских отношений.