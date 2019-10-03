Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В Президентском дворце «Раштрапати Бхаван» посол Республики Казахстан в Республике Индия Ерлан Алимбаев вручил верительные грамоты Президенту Индии Рам Натх Ковинду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после мероприятия встречи Президент Р.Ковинд выразил признательность казахстанскому дипломату за проведение церемонии на хинди и поздравил с началом дипломатической миссии, а также подчеркнул доверительный характер отношений, сложившихся между двумя странами.

Посол Е.Алимбаев проинформировал Президента Индии об осуществляемых в Казахстане мерах по модернизации экономики и улучшению социальной сферы, изложенных в первом Послании Президента Касым-Жомарта Токаева.

Наряду с этим собеседники обсудили ряд актуальных вопросов, включая развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.