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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Европейской комиссии

    12 Мая 2021, 20:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Постоянный представитель при Европейском cоюзе Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    После церемонии вручения состоялась их двусторонняя встреча, в ходе которой казахстанский дипломат передал главе Еврокомиссии слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Собеседники обсудили ряд вопросов сотрудничества между Казахстаном и ЕС в рамках реализуемого Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В частности, были затронуты вопросы политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, зелёной экономики и охраны окружающей среды, а также борьба с последствиями пандемии COVID-19.

    М. Баймухан проинформировал У. фон дер Ляйен о мерах Правительства Казахстана по борьбе с коронавирусом, в частности о ходе вакцинации населения и разработанной казахстанскими учёными вакцине «QazVac». Посол также рассказал о налаживаемом сотрудничестве с Европейским агентством лекарственных средств. Президент Еврокомиссии восприняла данную новость с большим удовлетворением.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз
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