Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Египта

КАИР. КАЗИНФОРМ – В Каире, в президентском дворце «аль-Иттихадия» Посол Республики Казахстан Кайрат Лама Шариф вручил верительные грамоты Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии казахстанский дипломат передал наилучшие пожелания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Пожелав успехов послу на новой должности, глава Египта в свою очередь передал дружественные приветствия руководству Казахстана.

Верительные грамоты Президенту АРЕ также вручили послы Европейского Союза, Бельгии, Дании, Нидерландов, Португалии, Венгрии, Республики Корея, Израиля, Судана, Бангладеша, Эфиопии, Уругвая, Лесото и нунций Ватикана.