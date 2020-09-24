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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Египта

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Сентября 2020, 17:07
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Египта

КАИР. КАЗИНФОРМ – В Каире, в президентском дворце «аль-Иттихадия» Посол Республики Казахстан Кайрат Лама Шариф вручил верительные грамоты Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии казахстанский дипломат передал наилучшие пожелания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Пожелав успехов послу на новой должности, глава Египта в свою очередь передал дружественные приветствия руководству Казахстана.

Верительные грамоты Президенту АРЕ также вручили послы Европейского Союза, Бельгии, Дании, Нидерландов, Португалии, Венгрии, Республики Корея, Израиля, Судана, Бангладеша, Эфиопии, Уругвая, Лесото и нунций Ватикана.


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