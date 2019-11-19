Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - Состоялась церемония вручения верительных грамот Послом РК в Эфиопии Барлыбаем Садыковым Президенту Эфиопии Сахлеворк Зевде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Стороны констатировали дружественный и конструктивный характер отношений, сложившийся между двумя странами.

Сторонами отмечена обоюдная заинтересованность в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Посол ознакомил собеседника с основным содержанием Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, приоритетными направлениями внутренней и внешней политики страны, предложениями по расширению двустороннего политического и экономического сотрудничества.

В свою очередь, Президент Эфиопии С. Зевде поздравила Казахстан с успешными политическими и экономическими преобразованиями, осуществленными под руководством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Выразила уверенность в успешной реализации целей и задач, обозначенных новым Президентом К.Токаевым, которого знает лично по совместной работе в ООН. С.Зевде также выразила желание эфиопской стороны развивать двусторонние отношения с Казахстаном во всех сферах взаимодействия и заверила в своей неизменной поддержке этой деятельности.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Федеративной Демократической Республикой Эфиопия установлены 5 сентября 2011 г. путем обмена нотами.

На сегодняшний день политические и экономические контакты с Эфиопией получают свое дальнейшее развитие. Прорабатываются точки соприкосновения, идет довольно успешный и интенсивный поиск общих интересов в различных направлениях сотрудничества.

По итогам 2018 г. объем взаимной торговли составил 86,4 тыс. долл. (экспорт – 0,4 тыс. долл., импорт – 86 тыс. долл.). В Эфиопию импортируется прокат плоского железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали. В Казахстан импортируется цветы, кофе, кожа и другие товары.