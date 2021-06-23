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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Бельгии

    23 Июня 2021, 19:37

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты Королю Бельгии Филиппу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе аудиенции в Королевском дворце, казахстанский дипломат передал собеседнику тёплые слова приветствия от Президента Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Посол информировал о политических и экономических реформах, инициированных Президентом К. Токаевым, международных инициативах Казахстана, а также отметил историческую роль в становлении казахстанско-бельгийского сотрудничества Н. Назарбаева, которого связывают дружественные отношения с Королем Филиппом и его отцом Королем Альбертом II.

    В свою очередь, Король Филипп передал искренние пожелания благополучия Президенту К. Токаеву, Елбасы Н. Назарбаеву и всем казахстанцам.

    Стороны обсудили основные вопросы политического и торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Бельгией, поделились опытом борьбы с пандемией и вакцинирования населения. Собеседники также отметили перспективы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, энергетики и возобновляемых источников энергии.

    В завершение встречи Посол выразил готовность приложить максимум усилий для развития отношений с Бельгией в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Бельгия
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