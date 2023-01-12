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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии

    12 Января 2023, 19:39

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Во дворце Хофбург посол Республики Казахстан Алибек Бакаев вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Республики Австрия Александру Ван дер Беллену. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе состоявшейся после церемонии вручения беседы посол передал Федеральному Президенту теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и сообщил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества с Австрией.

    Также А. Бакаев от имени Главы государства передал А. Ван дер Беллену приглашение на Международный форум, который состоится 8-9 июня 2023 года в столице Казахстана.

    Казахстанский дипломат ознакомил собеседника с проводимыми в нашей стране политическими и социально-экономическими преобразованиями, а также актуальной внешней политикой.

    Федеральный Президент передал теплые пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву и подчеркнул, что Казахстан является важным и надежным партнером Австрии, c которым Вена готова развивать тесное и многогранное сотрудничество.

    Отмечена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем расширении и углублении двусторонних связей во всех сферах взаимодействия.

    В завершение беседы Президент Австрии поздравил посла с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в деле дальнейшего укрепления казахстанско-австрийских отношений.


    Фото: gov.kz
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Австрия
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