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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта

    22 Декабря 2020, 19:21

    ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Азамат Бердибай во дворце «Баян» вручил верительные грамоты Эмиру Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

    В ходе состоявшейся после церемонии беседы дипломат передал монарху теплые приветствия и дружественные пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева и сообщил, что Казахстан придает большое значение наращиванию сотрудничества с этим государством.

    Посол ознакомил собеседника с актуальными внешнеполитическими и экономическими инициативами Казахстана и заверил, что приложит все усилия для укрепления дружеских отношений между двумя странами.

    Эмир высоко оценил достижения нашего государства и пожелал ему дальнейшего процветания и успехов, выразив заинтересованность в дальнейшем расширении политических и экономических связей с Казахстаном.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Ближний Восток Общество
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