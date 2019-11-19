Посол Казахстана вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Даулет Ембердиев во дворце Байан вручил верительные грамоты Эмиру Государства Кувейт шейху Сабах аль-Ахмад аль-Джабер Ас-Сабаху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время беседы Посол передал наилучшие пожелания Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Эмиру Кувейта. Д.Ембердиев подтвердил заинтересованность нашего руководства в дальнейшем наращивании усилий по развитию сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. Было отмечено, что во всем мире и в Казахстане высоко ценят миротворческие усилия Эмира Кувейта и свидетельством этого является присвоение ООН звания «Гуманитарного лидера» в 2014 году. Посол подчеркнул, что его идеи созвучны инициативе Елбасы по процессу Исламского примирения в качестве новой парадигмы во взаимоотношениях в мусульманском мире путем демонстрации доброй воли и конструктивного подхода к мирному разрешению споров, соблюдая при этом принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

Посол рассказал о ключевых направлениях, обозначенных Президентом К. Токаевым в нынешнем году в таких важнейших выступлениях, как инаугурационная речь и Послание народу Казахстана. Упомянул о казахстанских мерах по диверсификации экономики, продвижению транзитно-транcпортного потенциала и привлечению инвестиций, проинформировав собеседника о модернизации развития нашей страны в политической и социально-экономической сферах.

Акцентировано также внимание на необходимости углубления сотрудничества и в рамках международных организаций. Обе стороны плодотворно сотрудничали как убежденные приверженцы принципов многосторонности, антивоенного и антиядерного курса - в частности, на площадке СБ ООН, в качестве непостоянных членов СБ ООН - Казахстан в 2017-2018, Кувейт – 2018-2019 годы. Он также предложил поддержать важные инициативы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева по созданию новой геополитической реальности на основе трех диалогов, а также избавления нашей планеты от зол терроризма и оружия массового уничтожения. Посол пригласил Кувейт присоединиться к процессу СВМДА, что даст возможность совместными усилиями выстраивать архитектуру будущей системы безопасности в Азии.

Кувейт с 1 октября с.г. внесен в список стран с безвизовым режимом, действует Соглашение между Правительством РК и Правительством ГК об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований. Создаются необходимые условия для усиления инвестиционного составляющее наших экономических отношений.

Эмир Кувейта шейх С. Ас-Сабах высоко оценил социально-экономическое развитие Казахстана и выразил готовность развивать отношения с Казахстаном по широкому кругу двусторонних и международных вопросов. Шейх С. Ас-Сабах передал свои добрые приветствия Первому Президенту РК - Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Казахстана К.Токаеву и пожелал Д.Ембердиеву успехов в работе.