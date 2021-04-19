Посол Казахстана вручил верительные документы генсеку Лиги арабских государств

КАИР. КАЗИНФОРМ – В штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) Посол Казахстана в Египте Кайрат Лама Шариф вручил верительные документы Генеральному секретарю организации Ахмеду Абуль Гейту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии двусторонней встречи произошёл обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между Казахстаном и ЛАГ и перспективах его дальнейшего развития.

А. Абуль-Гейт подчеркнул, что Казахстан вносит весомый вклад в укрепление международной безопасности и устойчивого развития, в том числе, через поддержку Астанинского процесса по урегулированию вооружённого конфликта в Сирии, в связи с чем стороны констатировали успешность проведения 15 раундов переговоров с участием представителей противоборствующих в нём сторон.

В свою очередь, казахстанский дипломат затронул тему ядерного разоружения и нераспространения, в которой наша страна играет лидирующую роль. При этом он акцентировал внимание собеседника на присвоении Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерного оружия» (наряду с экс-Президентом Финляндии Тарьей Халонен), которое отражает признание его заслуженного авторитета на международной арене.

К. Лама Шариф выразил признательность за поддержку и участие ЛАГ в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также обратил внимание на ряд других важных международных инициатив Казахстана, таких как Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, Всеобщая декларация о достижении мира, свободного от ядерного оружия и др.

Собеседник выразил поддержку приоритетам председательства Казахстана в СВМДА, отметив, что на сегодняшний день – это узнаваемый и авторитетный форум, деятельность которого вызывает большой интерес со стороны ЛАГ, имеющей статус наблюдателя при нём.

В завершение встречи А. Абуль Гейт подчеркнул, что за 30 лет своей независимости Казахстан сделал очень многое для укрепления мира и сотрудничества на международной арене, подчеркнув, что благодаря своей ответственной и миролюбивой политике, страна успешно продвигает идеи антиядерного движения, межконфессионального диалога, способствует укреплению мира между народами и урегулированию конфликтов. В этом контексте стороны согласились с важностью последовательного использования имеющегося потенциала для развития сотрудничества между ЛАГ и Казахстаном по всем ключевым направлениям.