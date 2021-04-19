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    Посол Казахстана вручил верительные документы генсеку Лиги арабских государств

    19 Апреля 2021, 16:50

    КАИР. КАЗИНФОРМ – В штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) Посол Казахстана в Египте Кайрат Лама Шариф вручил верительные документы Генеральному секретарю организации Ахмеду Абуль Гейту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе состоявшейся после церемонии двусторонней встречи произошёл обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между Казахстаном и ЛАГ и перспективах его дальнейшего развития.

    А. Абуль-Гейт подчеркнул, что Казахстан вносит весомый вклад в укрепление международной безопасности и устойчивого развития, в том числе, через поддержку Астанинского процесса по урегулированию вооружённого конфликта в Сирии, в связи с чем стороны констатировали успешность проведения 15 раундов переговоров с участием представителей противоборствующих в нём сторон.

    В свою очередь, казахстанский дипломат затронул тему ядерного разоружения и нераспространения, в которой наша страна играет лидирующую роль. При этом он акцентировал внимание собеседника на присвоении Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерного оружия» (наряду с экс-Президентом Финляндии Тарьей Халонен), которое отражает признание его заслуженного авторитета на международной арене.

    К. Лама Шариф выразил признательность за поддержку и участие ЛАГ в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также обратил внимание на ряд других важных международных инициатив Казахстана, таких как Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, Всеобщая декларация о достижении мира, свободного от ядерного оружия и др.

    Собеседник выразил поддержку приоритетам председательства Казахстана в СВМДА, отметив, что на сегодняшний день – это узнаваемый и авторитетный форум, деятельность которого вызывает большой интерес со стороны ЛАГ, имеющей статус наблюдателя при нём.

    В завершение встречи А. Абуль Гейт подчеркнул, что за 30 лет своей независимости Казахстан сделал очень многое для укрепления мира и сотрудничества на международной арене, подчеркнув, что благодаря своей ответственной и миролюбивой политике, страна успешно продвигает идеи антиядерного движения, межконфессионального диалога, способствует укреплению мира между народами и урегулированию конфликтов. В этом контексте стороны согласились с важностью последовательного использования имеющегося потенциала для развития сотрудничества между ЛАГ и Казахстаном по всем ключевым направлениям.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Египет
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