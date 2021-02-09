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    Посол Казахстана вручил копии верительных грамот главе МИД Палестины

    9 Февраля 2021, 20:31

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияду аль-Малики в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Палестина. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Церемония вручения состоялась 9 февраля в Посольстве Палестины в Аммане. Поздравив казахстанского дипломата с назначением, глава палестинского внешнеполитического ведомства пожелал ему успехов в работе по дальнейшему расширению взаимоотношений между двумя странами.

    После официальной церемонии стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-палестинского сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН, ОИС, СВМДА и других международных организаций. Также беседа коснулась ряда вопросов региональной и международной повестки дня, прежде всего ситуации на Ближнем Востоке.

    Поздравив Казахстан с председательствованием в СВМДА, Р. аль-Малики отметил растущую роль этой площадки в качестве регионального форума в сфере безопасности в Азии. Глава МИД Палестины высоко оценил казахстанскую деятельность в вопросах ядерного нераспространения, в особенности инициативы Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой сфере.

    Кроме того, палестинский дипломат позитивно отозвался о прошедших в Казахстане парламентских выборах и пригласил казахстанскую сторону принять участие в качестве наблюдателей в предстоящих парламентских выборах, которые пройдут в мае этого года в Палестине.

    В свою очередь А. Туматов отметил неизменность позиции Казахстана по решению ближневосточной проблемы только мирным путем, а также поддержки реализации законных прав народа Палестины на создание самостоятельного независимого государства на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

    Вместе с этим Посол Казахстана выразил поддержку международным инициативам, направленным на укрепление палестинской солидарности, а также на проведение мирной конференции под эгидой ООН в этом году.

    Отметив нацеленность на плодотворное и эффективное сотрудничество, палестинская сторона выразила готовность оказывать содействие и поддержку деятельности Посла для дальнейшего развития двусторонних и многосторонних отношений.

    Автор:

    Ризабек Джумажанов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Ближний Восток
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