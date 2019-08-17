Посол Казахстана вручил Федеральному президенту Германии верительные грамоты

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В Берлине, в столичном дворце«Бельвю», состоялась торжественная церемония вручения послом КазахстанаДауреном Кариповым верительных грамот Федеральному президенту ФедеративнойРеспублики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом передает МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время последующей беседы Д.Карипов передалФ.-В.Штайнмайеру приветствие от Президента Касым-Жомарта Токаева, а также отметилвысокий уровень стратегического партнерства казахстанско-германскихполитических, экономических и культурно-гуманитарных взаимоотношений.

Казахстанский дипломат проинформировал ПрезидентаГермании об осуществляемых по инициативе Первого Президента - Елбасы НурсултанаНазарбаева и Главы нашего государства мерах по модернизации экономики, развитиюсоциальной сферы и дальнейшей демократизации в Казахстане. Д.Карипов подчеркнулважность наращивания усилий по совершенствованию механизмов сотрудничества междудвумя странами в целях реализации задач, отвечающих взаимным интересам иукреплению межгосударственного взаимодействия по всему комплексу двустороннихсвязей.

Немецкий Президент дал высокую оценку устойчивомуразвитию Казахстана и пожелал успехов новым политическим начинаниям в стране,инициированным Президентом К.Токаевым.

В данном контексте Федеральный президент Германии степлотой вспомнил свой визит в Нур-Султан в 2017 году, в рамках которогосостоялся Казахстанско-германский Деловой совет и было подписано около 20соглашений между бизнес-структурами обеих стран. Он приветствовал перспективупроведения в этом году первого европейского визита Президента РК К.Токаева вГерманию, подчеркнув приверженность немецкой стороны к всестороннему развитиюсотрудничества с Казахстаном в приоритетных для обоих государств сферах.

В завершение встречи Ф.-В.Штайнмайер передалдружественные приветствия руководству Казахстана и пожелал Послу Д.Кариповууспехов в его дипломатической миссии.