Посол Казахстана в Украине поздравил ветерана ВОВ с 75-летием Победы

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Аманжолова Нурбая Базаркуловича с 75-летием Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанский дипломат от имени Президента Республики Казахстан К-Ж.К.Токаева вручил заслуженному 97-летнему ветерану Благодарственное письмо и нагрудной знак «Барыс», а также высказал пожелания в сохранении бодрости духа, здоровья и еще долгих лет жизни.

Нурбай Аманжолов поделился с дипломатами воспоминаниями о своих боевых подвигах и интересными эпизодами из мирной жизни.

Уйдя 18-летним юношей на фронт из Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области Казахстана, он освобождал Украину и Польшу, участвовал в прорыве Сандомирского плацдарма, форсировал Одер и освобождал Прагу. После войны служил в Прикарпатском военном округе и вышел на пенсию в звании полковника. Награжден Орденами «Красная звезда Отечественной войны» I степени, «Богдана Хмельницкого» I степени и 26 медалями.

Ветеран особо подчеркнул, что хотя и прожил всю сознательную жизнь в Украине, сохраняет неразрывную связь с Родиной – Республикой Казахстан и ценит заботу руководства страны о ветеранах и тружениках тыла Великой Отечественной войны.



