Посол Казахстана в России почтил память участников Ржевской битвы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев принял участие в мероприятии по случаю 77-й годовщины освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Торжественный парад, организованный городскими властями ко дню освобождения Ржева, 3 марта, прошел на главной Советской площади Ржева.

Выступая с речью, Е.Кошербаев поздравил ветеранов и жителей города с 77-й годовщиной освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что в битве под Ржевом был развенчан миф о непобедимости гитлеровской военной машины.

Посол напомнил, что казахстанцы активно участвовали и в войне, и в обеспечении армии всем необходимым для разгрома врага. Десятки дивизий, бригад и отдельных частей были сформированы на территории республики. Они воевали на всех фронтах и внесли свою весомую лепту в победу.

«Воины-казахстанцы проявили массовый героизм, мужество и стойкость. Их девизом было стоять насмерть и не пропустить врага к Москве», - сказал Е.Кошербаев.

«100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады, сформированные в Алматы и Актобе в 1942-1943 годах, героически сражались под Ржевом и Вязьмой, в Оленино и Белом, в ходе войсковой операции «Марс«, - сообщил глава дипмиссии.- Ржевский рубеж также сыграл исключительную роль в битве за Москву, сковав вражеские войска на подступах к Москве. Потери казахстанцев составили тогда 80 процентов от личного состава».

«Мы всегда должны помнить о тех великих жертвах, которые принесли народы постсоветского пространства во имя победы над фашизмом. Память павших всегда должна быть примером для воспитания каждого нового поколения, важно чтобы она никогда не иссякала», - резюмировал глава диппредставительства.

В этот же день посол возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад под Ржевом, а также ознакомился с экспозициями музея городского Центра патриотического воспитания.

Важной частью визита казахстанской делегации стало участие в памятном митинге, организованном в деревне Трубино Ржевского района силами учеников местной школы. После возложения цветов к Братской могиле советских солдат, Е.Кошербаев поблагодарил ребят за трепетное отношение к памяти о подвиге советского народа.

Конечным пунктом визита в Ржевский район стало посещение деревни Хорошево, где сейчас возводится один из крупнейших в РФ памятников — Ржевский мемориал Советскому солдату. Глава дипмиссии ознакомился с ходом строительства и провел встречу с руководством Центрального музея ВОВ и местной администрации.

Напомним, в ноябре 1942 года 100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады в составе 39-й армии Калининского фронта принимали участие в операции «Марс», потеряв в боях более 80% личного состава. Мемориал воинам-казахстанцам был открыт в 2010 году, отреставрирован в 2018 году.

Ржев был освобожден от оккупации 3 марта 1943 года. До войны население города составляло 56 тыс. человек, но в результате боевых действий и оккупации был разрушен до основания. В день освобождения в городе осталось 150 жителей.



