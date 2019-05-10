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Посол Казахстана в национальной одежде вручил верительные грамоты Королю Норвегии
ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В Королевском дворце в Осло состоялась церемония вручения верительных грамот Посла Казахстана Еркина Ахинжанова Королю Норвегии Харальду V, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Королевстве Норвегия.
После церемонии состоялась аудиенция, во время которой Король с теплотой вспомнил официальный визит Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Осло в апреле 2001 года. Монарх подчеркнул необходимость укрепления всесторонних связей между Казахстаном и Норвегией, выделив важность изучения общей истории и развития спорта.
Король подтвердил, что в Норвегии хорошо помнят, как норвежские конькобежцы устанавливали мировые рекорды на высокогорном катке «Медео» в Алматы. Он приветствовал намерения Посольства по-новому познакомить норвежцев с Казахстаном, его природой, культурой, экономическим и инвестиционным потенциалом.
Харальд V с интересом воспринял информацию о политических переменах в Казахстане и назначенных на 9 июня президентских выборах. Е.Ахинжанов подчеркнул, что действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу гарантировал проведение честных, открытых и справедливых выборов.
«В нашей стране помнят, что Норвегия одной из первых признала Независимость Казахстана. На протяжении более четверти века Ваша страна служила примером для многих казахстанских реформ, в том числе, в процессе создания Национального фонда. Сегодня мы желаем перенять более продвинутые модели развития в сфере построения государства всеобщего благополучия с устойчивой экономикой и обществом. Нас интересует возобновляемая энергетика, умные города, аквакультура и многое другое», - сказал Посол. Е.Ахинжанов также рассказал о мерах Казахстана по построению нового Шелкового пути, позволяющего сегодня доставлять контейнеры из Восточного Китая в Северную Европу всего за две недели.
По мнению Посла, Казахстан и Норвегию объединяют общие устремления, направленные на построение гармоничного, безопасного и благополучного мира. Он напомнил, что Казахстан является одной из наиболее пострадавших от ядерных испытаний стран мира. Основываясь на печальном опыте и страданиях народа, Первый Президент Нурсултан Назарбаев принял историческое решение о демонтаже всего ядерного потенциала, унаследованного Казахстаном. Е.Ахинжанов сообщил, что 29 августа исполняется 70 лет с момента первого ядерного взрыва под Семипалатинском.
После аудиенции у Короля в правительственном доме приемов состоялся торжественный фуршет по случаю вручения верительных грамот.
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