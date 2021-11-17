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    Посол Казахстана в Испании провел встречу с мэром Мадрида

    17 Ноября 2021, 20:51

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Испании Константин Жигалов встретился с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол проинформировал мэра, что в этом году в нашей стране и далеко за её пределами отмечается 30-летие Независимости Республики Казахстан.

    Посол Казахстана подарил столичному градоначальнику книгу Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева «Эра Независимости» на испанском языке. Официальная презентация книги состоится в историческом здании Королевского Казино Мадрида, накануне торжественного приема по случаю 30-летия Независимости Казахстана.

    В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    Х.Мартинес-Альмейда передал свои теплые поздравления казахстанцам по случаю национального праздника и выразил готовность продолжить работу по определению ключевых направлений двусторонних связей с казахстанской столицей - городом Нур-Султаном.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Испания
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