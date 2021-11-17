Посол Казахстана в Испании провел встречу с мэром Мадрида

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Испании Константин Жигалов встретился с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол проинформировал мэра, что в этом году в нашей стране и далеко за её пределами отмечается 30-летие Независимости Республики Казахстан.

Посол Казахстана подарил столичному градоначальнику книгу Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева «Эра Независимости» на испанском языке. Официальная презентация книги состоится в историческом здании Королевского Казино Мадрида, накануне торжественного приема по случаю 30-летия Независимости Казахстана.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Х.Мартинес-Альмейда передал свои теплые поздравления казахстанцам по случаю национального праздника и выразил готовность продолжить работу по определению ключевых направлений двусторонних связей с казахстанской столицей - городом Нур-Султаном.